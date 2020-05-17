شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأسمنت السعودية ترتفع 11.5% بالربع الأول لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الإسمنت السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 11.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 147.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 132.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 157.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 141 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 450.4 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 390.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 451.4 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 400.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات، وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مصاريف التمويل وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.