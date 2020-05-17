شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنك الرياض تتراجع 0.6% بالربع الأول لارتفاع مخصصات خسائر الائتمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 0.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.476 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.485 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات بلغ 1.8 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجع البنك الانخفاض الهامشي في الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17.2%، ويعود ذلك بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومصاريف رواتب الموظفين ومافي حكمها.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغ 3.1 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.5%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

كما انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 61.2% حيث إن العام 2018 كان قد تضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة إلى 2017.