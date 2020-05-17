شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مصرف الإنماء تتراجع 42% بالربع الأول لزيادة مخصصات الائتمان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال مصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 41.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 411.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 708.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 1.1 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 976 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وعزى البنك تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 48% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات الائتمان مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وخسائر إعادة تقييم الاستثمارات، وذلك على الرغم من ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 15%.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق انخفاضاً في الأرباح بنسبة 11.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، إلى 2.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ارباح عام 2018 المعلن عنه في حينه وذلك بإضافة مبلغ 556 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق 2018 لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تم بموجبها تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017.