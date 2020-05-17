شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.36% رابحاً 91.59 نقطة ليصل إلى مستوى 6808.57 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.47% رابحاً 104.25 نقطة ليصل إلى مستوى 7176.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 133 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.

وارتفع 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.61%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.84%، تلاه قطاعى الخدمات التجارية والمهنية والإعلام والترفيه بنسبة 2.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.84%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.80%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.58%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.54%، ثم قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 1.32%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.80%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.02%.

وارتفع 150 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك"، بنسبة 10%، ثم سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 5.36%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 5.26%، فيما تراجع 36 سهماً على رأسها سهم "الأندلس" بنسبة 6.56%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 2.55%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 2.42%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 224.4 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة المملكة القابضة، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، الاتفاقية النهائية التالية بتاريخ 15 مايو، فيما يتعلق ببيع وشراء ما يساوي نسبة 54.56% من أسهم شركة درع الرعاية القابضة، وتتضمن الاتفاقية مبادلة أسهم من قبل إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، مع شركة دله، والتي وافقت بموجبها شركة دله على شراء 6,820,370 سهماً في شركة درع الرعاية القابضة (ما يمثل نسبة 54.56٪ من رأس مال شركة درع الرعاية) تبلغ قيمتها 300 مليون ريال سعودي وذلك مقابل: (1) 3,740,000 سهم من أسهم خزينة شركة دله ("أسهم دله")، ما يمثل نسبة 4.99٪ من رأس المال شركة دله بقيمة 186 مليون ريال سعودي، و(2) عوض نقدي يعادل 114 مليون ريال سعودي.

وتخضع الاتفاقية مع شركة دله لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة دله على تغيير الغرض من تخصيص أسهم شركة دله لشركة المملكة للإستثمار والتطوير، ويجوز لكل من شركة المملكة للاستثمار والتطوير وشركة دله، وفقاً لشروط الاتفاقية مع شركة دله، إنهاء هذه الاتفاقية في حالة عدم استيفاء شروطها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الاتفاقية مع شركة دله.

وبعد الانتهاء من الصفقة وصفقات أخرى من قبل شركة دله لشراء أسهم إضافية في شركة درع الرعاية من مساهمين آخرين، ستمتلك شركة دله نسبة 58.64% في شركة درع الرعاية، وستمتلك شركة المملكة للإستثمار والتطوير 4.99% من رأس مال شركة دله، وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الصفقة، وستقوم شركة المملكة للإستثمار والتطوير بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة، ويندرج إبرام هذه الصفقة ضمن الخطة التوسعية لشركة المملكة للإستثمار والتطوير لتعزيز قيمة استثماراتها في القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية.