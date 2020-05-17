شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 10قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.04% رابحاً 48.97 ليصل إلى مستوى 4748.08 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.31% رابحاً 66.04 نقطة ليصل إلى مستوى 5090.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحاً 14.76 نقطة ليصل إلى مستوى 4075.65 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.38%، رابحاً 14.91 نقطة ليصل إلى مستوى 3948.80 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 50.9 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار كويتى عبر 3084 صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.64%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.25%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.22%.

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وجاء سهم شركة مراكز التجارة العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 26.44%، يليه سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة السور لتسويق الوقود بنسبة 9.55%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.70% ثم سهم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 5.22%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 4.92%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس، واجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع، والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو، بمقر الشركة الكائن بمبنى بورصة الكويت، ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلساً لكل سهم بمبلغ إجمالي 5 ملايين دينار، على أن تستحق هذه الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة يوم عقد الجمعية.