شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت حطبة: خطة لتلافى الآثار السلبية لكورونا بالتعاون مع القطاع المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مبادرات البنك المركزى مهمة للغاية، لانقاذ القطاع السياحى، ولا سيما فى ظل حالة التوقف التام لحركة السياحة وإشغالات الفنادق بسبب فيروس كورونا، مما يحملنا كشركة قابضة مهمة دفع رواتب العاملين البالغة نحو 62 مليون جنيه شهريا للشركات التابعة، وتأثرت شركات العامة للسياحة إيجوث، ومصر للسياحة ومصر للفنادق، ومصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، والمعمورة بجانب شركات القابضة للسياحة التجارية بالأزمة.

أضافت ميرفت حطبة لـ"الخليج 365" أن الشركة تحملت أعباء وخسائر بلغت نحو 380 مليون جنيه حتى الآن، ومنذ الأسبوع الثانى من شهر مارس الماضى نتيجة أزمة فيروس كورونا التى أثرت علينا بشكل كبير .

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وحول سبل الاستفادة من التمويلات المخفضة من البنك المركزى للقطاع السياحى أشارت آمنا نتفاوض حاليا مع بنك القاهرة الحصول على التمويل المخفض فى ظل الاوضاع الصعبة التى نشهدها، من أجل توفير رواتب العاملين فى الشركات وفى الفنادق المغلقة، والتى لا تجلب حاليا إيرادات .

وأضافت أن الخسائر السابقة حدثت بالرغم من اتخاذ الشركة القابضة العديد من الاجراءات، لتلافي الآثار السلبية، منها ترحيل بعض المكافأت والبدلات، وخفض بعض الرواتب والحوافز لمجالس إدارات الشركات والقيادات والعاملين لحين تحسن الأوضاع .