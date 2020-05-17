شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.69% بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% رابحاً 8.51 نقطة ليصل إلى مستوى 1249.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 924.2 ألف سهم بقيمة 168.5 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 42.38% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 2.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.83%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.151% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 1.44%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 8.17% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 7.69%.

وهبط قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.61%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج المتحدة القابضة، عن عدم انكشافها على مجموعة فونيكس أو أى من شركاتها التابعة.

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فيما أعلنت شركة دلمون الدواجن، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، حيث تمت مناقشة الأمور الاعتيادية وأحدث التطورات لأعمال الشركة، وأمور عامة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن قائمة الأعضاء المنتخبين لمجلس إدارتها في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمنعقدة في تاريخ 19 إبريل، وضمت المعينين من الممتلكات وهعم مروان خالد طباره رئيساً لمجلس الإدارة، وكلا من الدكتور مروة خالد الصباغ، رغدان صالح عبد الرسول، جاسم سلمان عبد الله الشيخ، خالد عبد العزيز الجاسم، أعضاء مجلس الإدارة، ومن المنتخبين صلاح محمد مشاري الكليب نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وأيمن عبد الحميد زينل، إياد فرج أعضاء مجلس إدارة.

فيما أعلنت شركة البحرين للسينما، حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 6% من أسهم الشركة الصادرة، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداء من 11 مايو، منوهة إلى أن نسبة التملك الحالية 4.5%.