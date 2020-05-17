شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بافتتاحية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 1501 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11791 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3947 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1115 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1820 نقطة.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة جي بي أوتو، عن نتائجها المالية للفترة المالية المنتهي في 31 مارس لعام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 5.9 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، وأرجعت هذه الزيادة بنسبة 0.8% إلى ارتفاع في إيرادات جميع أنشطة المجموعة، عدا أنشطة المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات ومعدلات البناء والإطارات، وبلغ مجمول الربح 1.1 مليار جنيه بهامش مجمل ربح قدره 18.6% مقارنة بمجمل ربح قدره 859.8 مليون جنيه بهامش مجمل ربح قدره 14.7% بزيادة قدرها 3.9%.

وأضافت جي بي أوتو، أن إجمالي رصافي الربح بلغ 138.4 مليون جنيه بهامش صافي ربح قدره 2.4%، مقابل صافي ربح قدره 26.1 مليون جنيه بهامش صافي ربح قدره 0.4% عن نفس الفترة من عام 2019.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الملتقى العربى للاستثمارات، مصر للفنادق، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قناة السويس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.