شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى نصار الخبير بأسواق المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب تسجل استقرار ملحوظ اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، مشيراً إلى أن سعر الذهب عيار 18 سجل 651.50 جنيه للجرام وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام وعيار 24 يسجل 868.5 جنيه للجرام والجنيه الذهب 6080 جنيها، أوقية الذهب 1742 دولار، وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن توتر العلاقة مجددا بين أكبر اقتصادين فى العالم "أمريكا والصين" رفع الطلب على المعدن النفيس بوصفه ملاذا امنا، لافتاً إلى اقبال المستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لشراء الذهب وذلك لكونه الملاذ الآمن الذي يحفظ قيمة العملة وقت التوترات السياسية والاقتصادية.

وأكد مصطفى نصار، أن سعر الذهب تأثر بصورة كبيرة بما أعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإمكانية قطع العلاقات مع بكين، الأمر الذى خلق حالة من القلق لدى أوساط المستثمرين، وهو ما جعل الطلب على المعدن الأصفر يرتفع بصورة كبيرة عالميا.

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وفيما يتعلق بسوق الصاغة محليا، قال، إن هناك تراجعا فى مبيعات الذهب بمصر، وذلك بسبب عدم وجود حفلات زواج أو خطوبة جراء جائحة كورونا، كما أن عدم وجود سياحة أثر بالسلب أيضا على وضع المبيعات، المتراجعة أصلا منذ بداية عام 2020، في ظل الصعود الملحوظ المعدن النفيس.

وأوضح "نصار" أن سعر أوقية الذهب سجلت أعلى معدلات لها منذ أبريل عام 2012 ، فى حين تشير التوقعات إلى أن الذهب مستمر فى الصعود، حال استمرار الأوضاع الحالية، وفى ظل الغموض الذى يحيط بفيروس كورونا، وعدم التوصل إلى مصل له حتى الآن.

وقفز الذهب عالميا مساء الجمعة بأكثر من 1% إلى مستوى لم يشهده منذ 2012، إذ أضاف تجدد التوتر الأمريكى الصينى إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادى عميق بسبب جائحة فيروس كورونا.