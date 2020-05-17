شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 15 مايو: بدء أعمال رصف الطرق لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، إنه تم البدء في أعمال رصف الطرق لمشروع "الإسكان الاجتماعي" (1) بمنطقة الـ ٢٩٠ فداناً، وذلك تزامنا مع قرب انتهاء المرافق وأعمال الرصف بالمنطقة رقم (٢)، وأشار المهندس السيد همام إلى أن جهاز مدينة 15 مايو لا يدخر جهداً في إنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة، كما أنه يهدف إلى إنجاز الخطة الموضوعة لسرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق بمناطق أراضى ووحدات "الإسكان الاجتماعي"، وتسليمها للفائزين بها في المواعيد المقررة.



بدء أعمال رصف الطرق لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة

وأضاف رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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‫كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد اكد انه جارى تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.‬

‫وأضاف المهندس السيد همام، أنه جارٍ أيضاً تطوير المجاورتين الـ(22 – 23 )، حيث تشمل أعمال التطوير بالمجاورات، تنفيذ ( بلدورات – إنترلوك - مشايات خرسانية - طبقة أسفلت - تدبيش ) وغير ذلك من أعمال التطوير، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمرحلتين الأولى والثانية للمدينة، ضمن مقايسة الأعمال المطروحة لهذا الغرض.‬

‫وكان المهندس سيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد ان الجهاز قام بتنظيم فعاليات ماراثون للدراجات تحت شعار( مايو المستقبل - Go Mayo)، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وبمشاركة وزارة البيئة، وممثلى وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، وفى إطار الحملة الوطنية لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر " التى أطلقتها وزارة البيئة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.‬