شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر 34 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 34 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، وكذا إزالة مخالفة بناء بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

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وقال الدكتور عاصم الجزار: تم إصدار 33 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبان وأسوار مخالفة، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء، وقرار إداري لإزالة مخالفة بناء بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة في قيام أحد ملاك قطع الأراضي بمنطقة"إبني بيتك" بالحي الـ12 بالبناء في الردود الأمامي والخلفي على مسطح القطعة بالكامل لثلاثة أدوار بالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر للعقار.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا مدينتا: حماية أملاك الهيئة، والعاشر من رمضان، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.