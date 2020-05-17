شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تنوى خصخصة شركات حكومية فى قطاعات غير استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهند اليوم الأحد، إنها ستخصخص شركات تديرها الدولة في قطاعات غير استراتيجية، وذلك وسط ركود اقتصادى بسبب فيروس كورونا.
وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان إنه سيجري أيضا إعلان قائمة بالقطاعات الاستراتيجية التي لن يظل بها سوى شركة واحدة إلى أربع شركات للقطاع العام، في إطار إجراءات لتنشيط الاقتصاد.
وتابعت أن الديون التي تراكمت على الشركات بسبب فيروس كورونا لن تعامل معاملة التخلف عن السداد بموجب قانون الإفلاس.
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