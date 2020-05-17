الاقتصاد

الهند تنوى خصخصة شركات حكومية فى قطاعات غير استراتيجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهند اليوم الأحد، إنها ستخصخص شركات تديرها الدولة في قطاعات غير استراتيجية، وذلك وسط ركود اقتصادى بسبب فيروس .

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان إنه سيجري أيضا إعلان قائمة بالقطاعات الاستراتيجية التي لن يظل بها سوى شركة واحدة إلى أربع شركات للقطاع العام، في إطار إجراءات لتنشيط الاقتصاد.

وتابعت أن الديون التي تراكمت على الشركات بسبب فيروس كورونا لن تعامل معاملة التخلف عن السداد بموجب قانون الإفلاس.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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