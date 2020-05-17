شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي" الكويتي يطلب من "الصرافة" تقرير يومي للأرصدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلب بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة موافاته ببيان أرصدة حسابات المرسلين في نهاية كل يوم عمل عبر البريد الإلكتروني.
وشدّد البنك على أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحظر الكلي في البلاد ابتداءً من 10 وحتى 30 مايو الجاري، بحسب صحيفة الرأي.
وأشار إلى أنه يتعين على شركات الصرافة التي لديها موافقة مسبقة من "المركزي" لإجراء التحويلات المالية عبر المنصات الإلكترونية وترغب في استمرار تقديم الخدمات الالكترونية الالتزام التام بتعليماته.
وكان بنك الكويت المركزي فد طلب في نهاية الشهر الماضي من البنوك تقديم كشف كمي ونوعي بأوضاع أكبر 50 عميلاً لدى كل منها.
وبيّنت مصادر أنه في ضوء تحركات النظم الرقابية المختلفة والمتسارعة نحو دعم البنوك في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، يعقد "المركزي" اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنوك بخصوص أكثر من ملف، من بينها إعادة تقييم أوضاع المديونيات الكبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "المركزي" الكويتي يطلب من "الصرافة" تقرير يومي للأرصدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.