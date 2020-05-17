شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي" الكويتي يطلب من "الصرافة" تقرير يومي للأرصدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلب بنك الكويت المركزي من شركات الصرافة موافاته ببيان أرصدة حسابات المرسلين في نهاية كل يوم عمل عبر البريد الإلكتروني.

وشدّد البنك على أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحظر الكلي في البلاد ابتداءً من 10 وحتى 30 مايو الجاري، بحسب صحيفة الرأي.

Advertisements

وأشار إلى أنه يتعين على شركات الصرافة التي لديها موافقة مسبقة من "المركزي" لإجراء التحويلات المالية عبر المنصات الإلكترونية وترغب في استمرار تقديم الخدمات الالكترونية الالتزام التام بتعليماته.

وكان بنك الكويت المركزي فد طلب في نهاية الشهر الماضي من البنوك تقديم كشف كمي ونوعي بأوضاع أكبر 50 عميلاً لدى كل منها.

وبيّنت مصادر أنه في ضوء تحركات النظم الرقابية المختلفة والمتسارعة نحو دعم البنوك في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، يعقد "المركزي" اجتماعات مكثفة مع مسؤولي البنوك بخصوص أكثر من ملف، من بينها إعادة تقييم أوضاع المديونيات الكبرى.