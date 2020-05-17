أسعار كحك العيد بالأسواق..الكيلو يترواح بين 75 و 100 جنيه والبتي فور بـ90 جنيه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الكحك استقرارا قبل أيام عيد الفطر المبارك في معظم المحلات التجارية للحلويات حيث سجل الكحك السادة أسعارا تتراوح بين 75-100 جنيها للكيلو، والكحك الملبن بين 80-105 جنيها للكيلو ونفس السعر بالنسبة للكحك العجمية، فيما سجل كيلو الكحك العين جمل أسعارا بين 110-150 جنيها وسجل كلو الكحك الفستق أسعارا بين 115-160 جنيها، شهدت أسعار الكحك انخفاض بين 5-7٪ عن أسعار العام الماضي.

وشهدت أسعار البسكويت انخفاضا يتراوح بين 5-10٪ عن العام الماضي حيث تراوح سعر البسكويت السادة بين 60-90 جنيها للكيلو، وسعر البسكويت البرتقال بين 70-100جنيها للكيلو ونفس الأسعار بالنسبة للبسكويت الجوز هند والشيكولاتة، وسجلت اسعار الكوكيز الشيكولاتة بين 60-95 جنيها للكيلو .

فيما استقرت أسعار البيتي فور و الغريبة حيث سجل البيتي فور العادي بدون مكسرات أسعارا تتراوح بين 90-120 جنيها وتراوحت أسعار البيتي فور بالشيكولاتة بين 90-130 جنيها فيما سجل البيتي فور بالمكسرات اسعارا تتراوح بين 110-150 جنيها، بينما سجل كيلو السابليه العادي أسعارا بين 80-100، والسابليه المكسرات الكيلو الكيلو بين 100-140 جنيها، وسجلت اسعار الغريبة السادة والقرفة، أسعارا تتراوح بين 80-105 جنيها، فيما سجلت أسعار الغريبة بالمكسرات ( لوز - عين جمل) 120-150 جنيها للكيلو.

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بينما سجلت أسعار العبوات المشكلة العبوة الكيلو 80-100 جنيها، والعبوة الـ1.5 كيلو 120-150 جنيها، وعبوة الـ2 كجم 150-220 جنيها، وعبوة الـ4 كجم 300-500 جنيها.

والجدير بالذكر أن سوق الحلويات شهد تراجعا خلال الأيام الماضية وذلك لعدم إقامة الاحتفالات سواء الأفراح واعياد الميلاد في ظل الاجراءات الاحترازية التي سنتها الحكومة من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا وهو ما أدى إلى تراجع اسعار الدقيق الفاخر والذي يستخدم في صناعة الحلويات المختلفة والذي انخفضت أسعاره لتتراوح بين 6500-6700 جنيها الطن، كما سجلت أسعار السكر 7000-7100 جنيها للطن.