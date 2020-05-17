شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للسياحة: الانتهاء من أعمال إنارة ميدان التحرير والمتحف نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن إنارة ميدان التحرير، والمتحف المصرى ، و44 عمارة بوسط القاهرة بواسطة شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية ، التابعة للقابضة سيتم إنجازها نهاية الأسبوع الجارى ، تمهيدا لافتتاح أعمال تجميل وتطوير الميدان والمنطقة المحيطة به، وأضافت ميرفت حطبة لـ"الخليج 365 " أن أعمال الإنارة والتجميل ،تتم بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والآثار والسياحة، فى إطار خطة الحكومة للارتقاء بمنطقة وسط القاهرة وتجميلها.

يشار إلى أن أعمال التطوير تجري على قدم وساق حيث تم الانتهاء من تثبيت المسلة الفرعونية والكباش الفرعونية التي تزين الميدان، وكذلك تجديد وزراعة كل أرجاء الميدان بأشجار النخيل والزيتون والنباتات

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ويعد تطوير مجمع التحرير أشهر مبانى الميدان، من ضمن مشروع التطوير حيث تم الانتهاء من دهانه وإضاءته بمنظومة إنارة حديثة تظهر شكله الجمالى، ليضاهى التطوير الجديد الذى شهده الميدان ويتناسب مع فكرة تحويل الميدان لمتحف مفتوح .

كما شهد مشروع تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، إنجازا كبيرا ليتحول المشهد بالميدان لمتحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية بالوسط والبدء في أعمال تثبيت الكباش الفرعونية فور الانتهاء من ترميمها.