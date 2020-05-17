شكرا لقرائتكم خبر عن منشآت السعودية تكشف عن 2.6 مليون مستفيد من دعم مواجهة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت" أن عدد المستفيدين من المبادرات التي أطلقت مؤخراً وصل إلى أكثر من 2.6 مليون مستفيد، وذلك ضمن جهودها لمساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا.

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها "منشآت" مع بداية انتشار الجائحة، إطلاق مركز دعم المنشآت الافتراضي، وإقامة مجلس دعم المنشآت والذي يستضيف عدداً من صناع القرار والنقاش حول المستجدات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان للهيئة على موقعها الإلكتروني.

وأطلقت الهيئة "أكاديمية منشآت" التي تهدف لتقديم الدورات التدريبية عن بعد في عدد من المجالات، إلى جانب تطبيق "نوافذ منشآت" الذي أطلق ليقدم استشارات إلكترونية للمستفيدين، إضافة إلى ذلك قامت بتأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام.

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يذكر أن الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية أطلقت بالتزامن مع ذلك عدداً من المبادرات سعياً إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية من تداعيات فيروس كورونا المستجد سواء كانت موجهة للأفراد أو المنشآت أو المستثمرين ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أعلنت في مارس الماضي تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 مارس 2020.

ويأتي ذلك تماشياً مع الجهود الحثيثة لحكومة المملكة في اتخاذ حزمة إجراءات تساهم في تخفيف آثار جائحة كورونا المالية والاقتصادية المتوقعة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".