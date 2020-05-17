شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح شركة بورصة الكويت السنوية تقفز بأكثر من 300% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح شركة بورصة الكويت بنهاية العام الماضي بنسبة 307% إلى 9.6 مليون دينار كويتي ، مقارنة مع 2.35 مليون دينار في العام 2018.

وأوضحت الشركة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن إجمالي أصولها ارتفع بنسبة 41% خلال العام الماضي إلى 36.19 مليون دينار، قياساً على 25.6 مليون دينار في عام 2018.

وبلغت ربحية السهم 48.5 فلس، مقارنة بـ14.5 فلس في عام 2018، وارتفعت حقوق المساهمين من 22.5 مليون دينار في عام 2018 إلى 32.1 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر من عام 2019.

وحسب البيانات، زادت إيرادات التشغيل الأساسية والأخرى بنسبة الـ58.4% لتبلغ قيمتها نحو 15 مليون دينار، وبلغت قيمة الربح التشغيلي 8 ملايين دينار، ما يشكل زيادة ملحوظة مقارنة بالربح المسجّل في عام 2018 والذي بلغ 1.6 مليون دينار.

واقترح مجلس إدارة "بورصة الكويت" توزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلساً للسهم، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.

وأدّت الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي طبقتها شركة البورصة إلى ارتقاء السوق الكويتي، كما ساهمت في عمليات التداول خلال العام، حيث أغلق مؤشر السوق "العام" بارتفاع بلغ 23.68% خلال 2019.

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كما سجل مؤشر السوق "الأول" مكاسب بنسبة 32.44% مما جعله يتصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ويحتل مرتبة متقدمة في قائمة أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم في عام 2019.

وكانت عملية المراجعة الموسمية لمؤشر فوتسي راسل للكويت وزيادة وزنها في المؤشر الأثر في استقطاب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية للسوق.

وشهد السوق ارتفاعاً في قيمة الأسهم المتداولة جراء التطورات المستمرة التي تمّ طرحها على مدار العام الماضي، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة 7.937 مليار دينار كويتي خلال العام 2019 مقابل 4.138 مليار دينار كويتي تمّ تداولها خلال العام 2018.

وارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق خلال العام 2019 بنسبة 80% ليبلغ 39 مليار سهم، مقارنة بـ21.71 مليار سهم تمّ تداولهم خلال العام 2018.

ونجحت عملية خصخصة بورصة الكويت خلال العام الماضي لتصبح أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمّت العملية على مرحلتين، الأولى تخصيص نسبة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي، والثانية طرح 50% للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين إذ تمّ تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850%.

يشار إلى أن شركة بورصة الكويت أعلنت مؤخرا عن تأجيل الموعد المبدئي لإدراج اسهم الشركة في السوق الرسمي إلى موعد يحدد لاحقاً.