شكرا لقرائتكم خبر عن السيادي السعودي يشتري حصص أقلية في شركات أمريكية كبرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي، حصص أقلية في شركات أمريكية كبرى، منها بوينج وفيسبوك وسيتي جروب.

ويدير الصندوق أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ويشتري حصص أقلية في شركات حول العالم مستغلا ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

والصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينج وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي جروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضا في فيسبوك وحصة قيمتها 495.8 في ديزني وبقيمة 487.6 في بنك Hوف أمريكا.

ولدى الصندوق السيادي السعودي حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريبا في ماريوت وحصة صغيرة في باركشر هاثاواي.

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وحسب الإفصاح فإن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة بي.بي النفطية التي لديها إيصالات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة.

وأظهر الإفصاح المعلن يوم الجمعة الماضية أن الصندوق لديه حصة بقيمة 483.6 مليون دولار في شل وحيازة بقيمة 222.3 مليون دولار في توتال وحصة قيمتها 481 مليونا في سنكور إنرجي.

وأوضح إفصاح سابق في النرويج أن صندوق الاستثمارات العامة لديه حصة بنسبة 0.3% في شركة إكوينور للنفط والغاز.

ويملك الصندوق بالفعل حصة بقيمة ملياري دولار في أوبر تكنولوجيز وشركة لوسيد موتورز للعربات الكهربائية.

كما قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) نهاية الشهر الماضي بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.