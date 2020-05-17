شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة المصرية توزع 14.2 مليار جنيه على مساهميها رغم أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إلى 14.2 مليار جنيه منذ بداية العام، وذلك بعدما سجلت 363 مليون جنيه خلال 10 أيام من شهر مايو، حيث وزعت شركات فرتيكا للصناعة والتجارة، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، المالية والصناعية المصرية، مجموعة طلعت مصطفى، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، كوبونات على مساهميها خلال مايو.

وبلغ إجمالى توزيعات أرباح الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، 83 مليون جنيه خلال شهر يناير، و45 مليون جنيه خلال فبراير، 206 مليون جنيه خلال مارس، 13.5 مليار جنيه.

ووزعت 31 شركة بالبورصة المصرية، أرباحاً نقدية على المساهمين خلال شهر إبريل بقيمة 13.5 مليار جنيه، وضمت قائمة الشركات التي وزعت كوبونات كلا من شركة دلتا للطباعة والتغليف بقيمة 1.5 جنيه، الألومنيوم العربية بقيمة جنيه، بنك الكويت الوطنى-مصر بقيمة 1.25 جنيه، البنك التجارى الدولى-مصر بقيمة 1.25 جنيه، مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 0.45 جنيه، المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات بقيمة 0.55 دولار، جهينة للصناعات الغذائية 0.2 جنيه، بنك التعمير والإسكان بقيمة 2.5 جنيه، بنك فيصل الإسلامي المصرى بقيمة 1.283 جنيه.

كما وزع بنك فيصل الإسلامي المصرى-بالدولار 0.08 دولار، يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى بقيمة 1.5 جنيه، المصرية للاتصالات بقمية 0.25 جنيه، الملتقى العربى للاستثمار بقيمة 2 جنيه، ايديتا للصناعات الغذائية بقيمة 0.2 جنيه.

تأتى هذه التوزيعات النقدية المرتفعة رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها السلبى على الاقتصاد العالمى خاصة أسواق المال.

وفي المقابل وزعت شركات البورصة أرباحاً خلال عام 2019 بلغت نحو 23 مليار جنيه موزعة بين 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و1.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.

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وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10287.21 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 1112.18 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوٍ الأوزان" تراجعاً بنحو 2.76% مغلقًا عند مستوى 1819.16 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.9% مغلقًا عند مستوى 11783.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.52% ليغلق عند مستوى 668.55 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 550.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 289.8 مليار جنيه إلى 291.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 164.4 مليار جنيه إلى 158.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 454.2 مليار جنيه إلى 450.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وهبط رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.3%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.349 مليار ورقة منفذة على 145 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.615 مليار ورقة منفذة على 161 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.