شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت الكويت (KCEM) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 163 فلس الخميس منخفضا بالمقارنة بإغلاقه السابق،في ظل عدم وجود اي إشارات ذات اهمية، ومازال السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 180 ومستوى 145 فلس، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 160 بينما مستوى المقاومة هو 164 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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