شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الاستثمار الخليجي (GIH)تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال الخميس الماضي، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 44٫30 فلس، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي من القناة الهابطة طويلة الأجل، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 37 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.1 بينما مستوى المقاومة هو 46.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط