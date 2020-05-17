شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يتحرك بشكل عرضي -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 561 فلس،وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 600 فلس والذي يشكل الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير، بينما الحد السفلي 540 فلس والذي يتجه اليه السهم حاليا، ونتوقع ان يتذبذب السهم بين المستويين المذكورين حتى اختراق احدهم.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 552.7 بينما مستوى المقاومة هو 567.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط