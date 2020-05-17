شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التسهيلات التجارية (FACIL) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 180 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 185 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 170 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 187 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 177 بينما مستوى المقاومة هو 182 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط