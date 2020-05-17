شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 10٫30 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 9٫50 فلس كمستوى أول ثم 7 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.1 بينما مستوى المقاومة هو 10.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط