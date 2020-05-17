شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ايفا للفنادق و المنتجعات (IFAHR) يعكس بعض التحسن -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 29٫80 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 24 فلس، حيث يقابل هذا المستوى الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يرتد السهم لأعلى للوصول لمستويات قد تصل الى 34 فلس كمستوى أول ثم 43 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 24 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.4 بينما مستوى المقاومة هو 31.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد