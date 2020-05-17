شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دانة الصفاة الغذائية (DANAH) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل مرة أخرى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 11٫50 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما نلاحظ اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية انخفض السهم لمستوى الدعم 9 فلس كمستوى أول ثم 5 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.8 بينما مستوى المقاومة هو 12.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط