شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 9٫2 فلس، في ظل تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 8 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫80 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 9.1 بينما مستوى المقاومة هو 9.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط