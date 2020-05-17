شكرا لقرائتكم خبر عن شركة زاد القابضة (ZHCD) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 13٫97 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 15٫10 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستويات قد تصل الى 13 ريال كمستوى أول ثم 12 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13٫50 ريال وبين مستوى المقاومة هو 14.2 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط