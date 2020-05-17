شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما توقعنا في تقريرنا الاخير،حيث أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض كبير عند مستوى 0٫63 ريال، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 0٫56 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫68 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.60 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.66 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط