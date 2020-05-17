شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر جلسة هادئة خلال جلسة الخميس الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 5060 نقطة، وانخفاض بلغ 4983 نقطة، بينما اغلق عند مستوى 5024 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 4500 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,945 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,063 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 17-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.