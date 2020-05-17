شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 8735 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما أنهى المؤشر تداولات الجلسة بالقرب من أدني مستوى له خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع استمرار الضغوط البيعية للوصول بالمؤشر لمستوى الدعم 8300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,725 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,878 نقطة