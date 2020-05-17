شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يشهد جلسة هادئة – تحليل صباحي – 17-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، بتداولات اتسمت بالهدوء وانخفاض أحجام التداول نسبياً، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.06% بما يعادل -4.26 نقطة، ليحاول المؤشر اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، بعدما سجل جلستين متتاليتين من المكاسب، وان كانت طفيفة إلا أنه يستفيد من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تتغير نظرتنا السلبية إلى إيجابية بشكل مؤقت، فنحن نتوقع ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 6,444.71، ليستهدف مستوى المقاومة 6,999.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,444.71 ومستوى المقاومة 6,999.34.