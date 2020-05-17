شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات ببدء تعافي القطاع الفندقي في الربع الأخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أظهر تقرير «كوليرز إنترناشيونال» بعنوان توقعات سوق الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتمالية بدء مرحلة تعافي السوق خلال الربع الرابع من العام الحالي واستمرارها خلال عام 2021، فيما يتوقع أغلبية المستطلعين ضمن استبيان «كوليرز» أن يستغرق السوق حوالي 6-12 شهرًا من بداية التعافي للعودة إلى مستويات الإشغال لعام 2019، وذلك على أثر تداعيات تفشي وباء «كوفيد 19» على القطاع.

معظم مستثمري الفنادق متفائلون لفترة انتعاش سريعة نسبياً حيث يتوقع 46% من المستطلعين أن يبدأ التعافي في الربع الرابع من عام 2020، فيما يرى 28% من المستطلعين أن يبدأ التعافي في الربع الثالث 2020 و15% في الربع الأول 2021.

نظرة إيجابية

ولدى أغلبية أصحاب الفنادق والمستثمرين نظرة إيجابية لمستقبل صناعة الضيافة. بشكل عام، يتوقع 52% من المستطلعين رؤية فرص للتطوير على المدى المتوسط و39% يرغبون في التركيز على أعمال التجديد وترقية الممتلكات و26% على عمليات الاستحواذ و22% على إعادة الهيكلة فيما يرى 7% فقط من المستطلعين أنهم لا يرون أي فرص على المدى المتوسط.

وكان قطاع السياحة والسفر الأكثر تضرراً بسبب تفشي وباء «كوفيد 19» في ظل مواصلة الحكومات اتخاذ التدابير الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس، وعلى غرارها، يتخذ ملاك الفنادق أيضاً التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة الناجمة عن التوقف الكامل لقطاع السياحة والسفر.

وتسود حالة من عدم اليقين في السوق في ما يتعلق بالأداء المتوقع لقطاع الفنادق. واستناداً إلى نتائج الاستبيان الذي أجراه فريق «كوليرز إنترناشيونال»، تشير التوقعات إلى احتمال بدء مرحلة تعافي السوق خلال الربع الرابع من العام الحالي واستمرارها خلال عام 2021.

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وتفترض التوقعات حدوث انتعاش أسرع لأسواق الإمارات والسعودية، حيث من المتوقع أن تستفيد دولة الإمارات من الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض إكسبو الذي تقرر إطلاقه خلال الربع الرابع من عام 2021.

ويستخدم التحليل أحدث البيانات المتاحة حالياً ولكن نظراً للتأثيرات المستقبلية المحتملة غير المعروفة لوباء «كوفيد- 19» على قطاع الفنادق، فإن أي تغيير في الجدول الزمني للتعافي قد يؤثر على التوقعات.

الإجراءات

وأظهر استطلاع «كوليرز إنترناشيونال» الذي شمل مشاركين من أكثر من 25 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غالبيتهم من السعودية والإمارات ومصر أن الإجابات الأكثر شيوعًا بين أصحاب الفنادق في ما يتعلق باستجابتهم لوباء «كوفيد 19»، هي تخفيض الرواتب وتسريح العمال وإجازات الموظفين الإجبارية والإغلاق الكامل أو الجزئي للفنادق.

ووجدت «كوليرز إنترناشيونال» أن 79% من أصحاب الفنادق قرروا إغلاق فنادقهم جزئيًا أو كليًا بسبب انخفاض معدلات الإشغال. وقد رأى ما يقرب من 29% من المستطلعين، استخدام بعض العقارات في المنطقة لأغراض الحجر الصحي والرعاية الصحية ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يتأثر إشغال الفندق لعام 2020 بشدة كما يتضح من الانخفاض بنسبة 30% تقريبًا في الإشغال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مارس من هذا العام، وذلك وفقًا لتقرير «إس تي آر». وكشفت أبحاث «كوليرز» أن 39% من المستثمرين يعتقدون أن الإشغال الفندقي للعام 2020 بأكمله سيكون بين 21-40%، بينما يعتقد 33% أن الإشغال سيكون بين 41-60%، في ما يتعلق بأسواقهم.

وفي ما يتعلق بالتغيرات المتوقعة في الصناعة على المدى الطويل، يعتقد أكثر من ربع المستطلعين (26%) أن السوق سوف تعود إلى العمل كالمعتاد، بينما توافق الغالبية العظمى (74%) أن على الصناعة الاستعداد بشكل أفضل في المستقبل لنوع مماثل من الأحداث من خلال تخطيط أفضل لإدارة الأزمات.