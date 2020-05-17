«زووم» التطبيق الصاعد بسعر 7 شركات طيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت القيمة السوقية لتطبيق «زووم» للاتصالات عبر الفيديو 48.78 مليار دولار، وذلك بعد الصعود الصاروخي لسهم الشركة إثر الطلب الهائل، وهو ما رفع عدد مستخدمي التطبيق النشطين يومياً إلى 200 مليون من نحو 10 ملايين، قبل أن يبدأ وباء فيروس كورونا في الانتشار، وتطبيق إجراءات العزل في ما بات يعرف ب «الإغلاق الكبير».

وفيما شهدت أسهم شركات الطيران هبوطاً حاداً خلال الأسابيع الماضية، فإن قيمة «زووم» تجاوزت القيمة السوقية لسبع شركات طيران أمريكية وأوروبية، حيث بلغت قيمة «ساوث ويست» 14 مليار دولار، فيما قيمة «دلتا» لا تتجاوز 12.3 مليار دولار، و«يونايتد» 5.87 مليار دولار. كذلك تبلغ قيمة «إنتركونتيننتال» 4.11 مليار دولار، و«لوفتهانزا» 3.87 مليار دولار، و«أميريكان إيرلاينز» 3.89 مليار دولار، و«إيرفرانس كيه إل إم» 2.14 مليار دولار.