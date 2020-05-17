كيف تتأثر التوزيعات النقدية بعد جائحة «كورونا» ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

رجح خبراء ماليون أن تكون توزيعات العام الجاري للشركات المساهمة العامة، أقل بكثير من العام الماضي، إلى جانب امتناع الكثير منها عن إقرار أي من التوزيعات بسبب جائحة فيروس «كورونا»، التي أثرت بشكل كبير على الأداء الاقتصادي، مؤيدين الحديث عن فكرة القيام بتوزيعات نصف سنوية فقط في حال عودة الاقتصاد لسابق عهده، وكذلك عودة الشركات للربحية.

وتوقعوا في تصريحات ل ”الخليج 365” أن يكون أداء النصف الأول من العام الجاري أضعف من النصف الثاني، مستبعدين أن يكون هناك توزيعات نظراً لعدم وجود أرباح أصلاً، فيما أيد بعضهم فكرة توزيع أرباح نصف سنوية، وليس ربع سنوية، كون الربع سنوي يحد من قدرة الشركات على تحقيق عائد ربحي، ويستهلك الكثر من النقد الخارج.

قامت مجموعة اتصالات الإمارات بتوزيع أرباح مرحلية فصلية للمرة الأولى في الإمارات بهدف تعزيز السيولة لدى المساهمين خلال الظروف الحالية.

ورأى آخرون أن التوزيعات الربعية عموماً جيدة أيضاً لدى الشركات التي تستطيع التأكد من تدفقاتها النقدية، وليس شرطاً أن تكون هذه التوزيعات متساوية في كل ربع من السنة، بل يجب أن يكون تقدير أولي لوضع الشركة، ومن حق المستثمر أن يكافأ بشكل دوري، الأمر الذي يساهم في تنشيط حركة الأسواق، وإعادة ضخ التوزيعات فيها.

انعكاسات

توقع محمد ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، أن يكون تأثير فيروس كورونا على أداء الشركات المدرجة في الأسواق المحلية كبيراً وبنسب متفاوتة، وجاء ذلك واضحاً في قطاع البنوك مع هبوط أرباح بعضها بنسب وصلت إلى 22%، فيما كانت هناك محاولات لعمليات هندسة مالية في كثير منها من أجل تخفيف وطأة الفيروس.

وأشار ياسين إلى أن الاقتصاد المحلي كان يسير بشكل طبيعي وفعال على مدار أول 12 أسبوعاً من السنة الحالية، حيث لم تكن تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، إلا أن التأثير سيظهر في الربع الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار شهري أبريل ومايو، الأكثر تضرراً بعد إيقاف العديد من الأنشطة الاقتصادية.

مؤشرات

وعن قطاع العقار، قال ياسين: «إن العديد شركات القطاع لم تعلن حتى اللحظة عن نتائجها للربع الأول، لأن ظهور أي أرقام حالياً لن يعطي مؤشرات حقيقية عن أداء تلك الشركات خلال عام 2020، كما أن نتائج الربع الأول لا يمكن أن تكون نافذة صحيحة في توقع أداء الشركات للعام الجاري، في وقت سحبت فيه العديد من الشركات توقعات المحليين بشأن أدائها المستقبلي.

وأضاف: من الصعب أن تكون ملاءة ونمو الشركات كما كان الأمر في 2019، ومن هنا يأتي الحديث عن موضوع التوزيعات، إذ يجب على المستثمرين الأخذ بعين الاعتبار أمور عديدة عند الاستثمار في هذه الشركات في المرحلة الحالية على الأقل.

ومن بين هذه الاعتبارات بحسب ياسين، أن المبلغ الذي سيتم توزيعه كجزء من أرباح الشركات، سيكون أقل بكثير من العام الماضي، وبرغم قول البعض إن أسعار الشركات قد انخفضت وبالتالي ريع السهم قد يكون جيدة.. إلا أن هذا الأمر قد يكون صحيحاً فعلاً في حال شراء السهم في الظروف الحالية، وليس قبل سنة أو سنتين، لأن العائد في هذه الحالة سيكون أقل.

توزيعات أقل

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وذكر ياسين أن مبالغ التوزيعات ستكون أقل من العام الماضي، باستثناء 5 شركات على أكثر تقدير، معرجاً خلال حديثه على «أدنوك للتوزيع» التي التزمت بتوزيعات في 2020، وكذلك «الدار»، بينما قد لا يكون هناك أي توزيعات لدى شركات مثل «إعمار العقارية»، لاسيما أنها كانت قد حجبت توزيعات 2019، وخذلت مساهميها على حد قوله.

وتساءل ياسين.. كيف نطلب من شركات التزمت بتوزيع أرباح العام الماضي، أن توزع أرباحاً في 2020؟ هذا غير منطقي، وأما في حال الحديث عن إمكانية توزيعات نصف سنوية وربع سنوية، فإن حجم التوزيعات أصلاً سيكون أقل بأكثر من 75% مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي لن تكون ذات جدوى إذا ما تم إقرار توزيعات نصف سنوية أو حتى ربع سنوية.

وأكد ياسين أن النصف الأول من العام الجاري سيكون الأضعف، وإذا أردنا القيام بتوزيعات، فلا توجد أرباح أصلاً، بل على العكس، هنالك محاولات من قبل الشركات لإطفاء الخسائر، والتعويض وتحقيق الأرباح، سيكون في النصف الثاني.

وقال ياسين: «يمكننا الحديث عن توزيعات نصف سنوية فقط، وليس ربع سنوية، وسيكون ذلك في حال عودة النشاط الاقتصادي لوضعه السابق، جنباً إلى جنب مع عودة الشركات للربحية.

حجب التوزيعات

شدد المحلل وضاح الطه على أهمية موضوع التوزيعات النقدية لكل المستثمرين حول العالم، علماً أن كثيراً من الشركات لجأت إلى حجب التوزيعات بسبب ازمة كورونا، نتيجة انخفاض التدفقات النقدية، بسبب قلة النشاط والطلب وبالتالي انخفاض الإيرادات، مؤكداً أن حجب التوزيعات في هذه الظروف يسهم بشكل كبير في دعم الشركات.

وبين الطه أن حجب التوزيعات يصب أيضاً في مصلحة المستثمرين، مبيناً أنه كلما كانت التوزيعات دورية، كلما كان ذلك أفضل، ومن هنا يجب التفكير في توزيعات ربع سنوية لتحفز المستثمرين على الاحتفاظ بالسهم وحصولهم على دخل فوري كما هو معمول في كثير من أسواق العالم.

أضرار

طالب المحلل المالي عميد كنعان المستثمرين بضرورة الوعي الاستثماري في هذه المرحلة بالذات، لاسيما في ظل صعوبة إحصاء أضرار جائحة كورونا، على الصعيد العالمي، فلا زالت الأسواق والشركات ضمن نطاق ردود الفعل، ونحن بحاجة إلى الوصل حتى نهاية العام لإحصاء أضرار الجائحة على الأسر والشركات ومعرفة حجم المشكلة.

ودعا كنعان المستثمرين إلى ترتيب أولوياتهم في المحافظ الاستثمارية، والتخلي عن النمط الكلاسيكي، مع الإشارة إلى أن أرباح الشركات لن تكون كسابق عهدها لعدة أسباب، منها الاندماجات على مستوى العالم، ومعدل صرف الأفراد والأسر، وهذا ينعكس على ربحية شركات المساهمة العامة، وقد نتفاجأ بتسجيل خسائر في قطاعات لم تكن تسجل خسائر أصلاً.

إيجابيات

وقال: إن الشركات خلال الفترة القادمة ستكون بأمس الحاجة إلى «الكاش» لتدارك أوضاعها المالية، وإن كان لا بد من «التوزيعات النقدية»، لن تزيد نسبتها على 30% أو 40% عن السابق، وأما الحديث عن توزيعات نصف سنوية فقد يكون لها أثر إيجابي من شأنه العمل على استقرار الأسعار بشكل نسبي، ولنا في شركتي «اتصالات»، و«دو» خير مثال، من دون التعويل على أثر كبير من وراء ذلك. وأوضح كنعان أهمية انتقاء المستثمر للقطاعات التي قد تخرج مستفيدة من جائحة كورونا، لأننا قد نشهد ولادة شركات جديدة ستستفيد من الأوضاع الحالية على الصعيد الخدمي واللوجستي والتكنولوجي. وعلى صعيد المصارف، أكد كنعان أنها ستتأثر ربحيتها بما لا يقل عن 40 إلى 50% مقارنة بالسنوات السابقة .