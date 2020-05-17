تطوير علاج لـ «كورونا» يقفز بسهم «سورينتو» 185%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة الأدوية الأمريكية «سورينتو ثيرابيوتيكس» 158%، ووصلت عند أعلى مستوى لها منذ عامين، وذلك بعد إعلانها عن تطوير جسم مضاد «STI-1499» أظهر تثبيطاً بنسبة 100% لعدوى فيروس «كورونا» المستجد داخل الخلايا السليمة في المراحل قبل السريرية. وبلغ حجم تداولات الشركة 364.8 مليون سهم، ما جعله السهم الأكثر تداولاً في البورصات الأمريكية الرئيسية يوم الجمعة.

وأغلق السهم يوم الجمعة على 6.76 دولار، فيما استمر بالصعود بعد الإغلاق ليتجاوز 7 دولارات (7.05 دولار).

وقالت الشركة إن النتائج الكاملة للتجربة ستعرض قريباً للمراجعة. وذكرت أيضاً أن الجسم المضاد من المرجح أن يكون الأول ضمن مزيج المضادات، الذي تعمل على تطويره لعلاج «كوفيد-19». ومن المتوقع أن يتم تطويره أيضاً كعلاج مستقل بسبب الفعالية العالية التي أظهرها في التجارب حتى الآن.