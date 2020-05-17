«سيدات أعمال عجمان» يبحث توفير خدمات تلبي الاستمرارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، مجلساً رمضانياً افتراضياً تحت عنوان «مبادرات اقتصادية ومنصات إلكترونية لدعم المشاريع» بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات التي ينفذها المجلس والمنصات الإلكترونية التي يوفرها لعضواته من الحاصلات على رخصة «بدايات».استهل المجلس بكلمة ترحيبية للدكتورة آمنة خليفة، وأكدت أن المجلس حريص على التواصل مع عضواته بشكل مستمر للوقوف على تطلعاتهن والعمل على توفير خدمات تلبي استمرارية أعمالهن وتطورها، وإحداث نقلة نوعية في مشاريعهن وتجارتهن وتسويق منتجاتهن.تناول المجلس الرمضاني محورين، تضمن الأول المبادرات التي ينفذها مجلس سيدات أعمال عجمان لعضواته من سيدات الأعمال خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، حيث قدمت الدكتورة آمنة خليفة شرحاً وافياً حول أحدث المبادرات التي يعمل عليها المجلس والموجهة للعضوات منها مبادرة «استثمري في مشروعك» وهي عبارة عن إضافة نشاط يتناسب مع طبيعة النشاط القائم لصاحبة العمل بهدف تعزيز مجال الإبداع في التسويق للمنتج ورفع المبيعات، وذلك من خلال إجراءات بسيطة مجانية عن بُعد بالتواصل مع إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان اعتباراً من بداية مايو 2020 ولمدة شهرين.وأوضحت الدكتورة آمنة خليفة، أن المبادرة الثالثة معنية بتقديم جملة من الورش المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنقسم المبادرة إلى قسمين، القسم الأول معني بالاكتفاء الذاتي «الزراعة المائية، التعليب والتجميد»، أما القسم الثاني فيرتبط بالقطاع الصحي ويهدف إلى إلقاء الضوء على آخر المستجدات حول الإجراءات الاحترازية بالدولة وآليات التعقيم المناسبة للمنزل والمنتج والشحنات.

وتناول المحور الثاني من المجلس الرمضاني الافتراضي، المنصات الإلكترونية التي يتعاون معها مجلس سيدات أعمال عجمان للتسويق لمنتجات عضواته، ومنها منصات «أكشاك» و«بقشة» و«منصة.كوم».

واستعرض فهيم الزبيدي الشريك المؤسس لشركة اكشاك للتعامل الإلكتروني نبذة عن «أكشاك» باعتباره تطبيقاً يهدف إلى جمع أصحاب التجارة المنزلية تحت سقف واحد للعمل على ترويج المنتجات والوصول إلى شريحة عملاء أكبر، وقدم للحضور مميزات التطبيق منها تعدد خيارات الدفع وخدمة التوصيل ومتابعة الطلبات وتعدد اللغات المتاحة وسهولة التعامل خلال التطبيق وتعزيز مستوى المصداقية حول المنتجات من خلال التقييم وسهولة التواصل بين البائع والمشتري.

وتناول كمال المازمي الشريك المؤسس لمنصة «بقشة» اهداف المنصة ودورها في توفير قناة تجمع بين مصممات الأزياء المبدعات والعملاء، لتصل «بقشة» بأعمالها إلى 17 دولة.