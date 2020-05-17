شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الإمارات.. جهود لرفع الإشغال مع التقيد بالاجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

ضمن التزامها بالاجراءات الاحترازية التي دعت إلى تطبيقها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في ظل الظروف الراهنة، عملت فنادق أبوظبي على استقطاب موظفي الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي إلى جانب استضافة الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والعيادات في مسعى منها لتحقيق إشغالات في غرفها والاستمرار في أداء نشاطها.

وأعلن عدد من مدراء الفنادق أنهم نجحوا في طرح عروض للشركات والمؤسسات لاستقطاب العاملين بها من مهندسين وأطباء وكوادر طبية واساتذة جامعيين للاقامة، فيما حرصت فنادق على طرح عروض للراغبين بالاقامة لمدة طويلة، إلى جانب عروض وخصومات لجذب النزلاء وتحقيق إشغال مناسب في ظل الظروف الراهنة مع التقيد بالاجراءات الاحترازية.

وقال كمال فاخوري الرئيس التنفيذي لمجموعة «كريستال الفندقية»: «استقطاب نزلاء موظفي الجهات الطبية يدعم الإشغالات، ولكن خلال شهر رمضان وبسبب الإجراءات الاحترازية ما تزال المطاعم مغلقة أمام الزوار، ولكن نأمل أن تعاود المطاعم عملها قريباً بموجب إرشادات وتوجيهات دائرة التنمية السياحية، حيث نثمن الإجراءات والحوافز التي اتخذتها وقدمتها الدائرة لما فيه مصلحة القطاع الفندقي في إمارة أبوظبي».

الكاميرات الحرارية

وقال إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رمادا داون تاون أبوظبي: «نلتزم كغيرنا من الفنادق والمنشآت السياحية بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة التزاماً بالإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

وأوضح أن الفندق تمكن من تحقيق إشغال مقبول خلال الفترة الراهنة.

وأضاف إبراهيم: «تبدأ الإجراءات المطبقة من لحظة دخول بوابة الفندق، من خلال الكاميرات الحرارية التي ألزمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت السياحية بتركيبها وربطها بشبكات الكاميرا الموجودة في مرافقها لفحص النزلاء من خلال الكشف المبكر عن الأشخاص الذين يعانون ارتفاع درجة الحرارة، ومراقبة الأشخاص المعزولين، ورصد الأشخاص الذين على اتصال بالمرضى أو المناطق المتضررة».

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إيقاف الحجوزات

وقال محمد مصطفى، مدير إدارة المبيعات الحكومية والتشريفات في فندق ريتز كارلتون أبوظبي: «لقد اتخذنا إجراءات منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث جرى إيقاف الحجوزات، ووضعنا أجهزة فحص في مدخل الفندق لفحص الزوار والنزلاء، وبسبب إيقاف الرحلات الجوية فقد تراجع الإشغال بنسبة كبيرة إلى أن وصلنا إلى نسبة 30%، حيث نعتمد على النزلاء ممن يقيمون لدينا لفترات طويلة، ولم نحاول أخذ حجوزات جديدة خشية قدوم نزلاء قد يكونوا مصابين، لذا قلّلنا نسبة التجمع بالفندق مع منح عدد من الموظفين إجازات وقيامهم بالعمل بنظام المناوبة، وتراوحت نسبة وجود الموظفين في مكاتبهم بين 20-30% لإحداث تباعد بينهم ولم نشهد تسجيل أية إصابات سواء بين النزلاء أو موظفي الفندق».

وأضاف مصطفى: «وقد ارتفعت نسبة الإشغال لدينا مؤخراً بين 37-40% خاصة من النزلاء الذين يقيمون لفترات طويلة بحكم عملهم مع جهات حكومية أو خاصة، وهي نسبة جيدة في الوقت الراهن».وذكر أن الإمارات اتخذت إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والكشف عن المصابين به.

نسب إشغال عالية

وقال أسامة مصطفى مدير عام فندق «هوثورن أبوظبي»: تمكنّا من تحقيق نسبة إشغال جيدة في إبريل. بناءً على توجيهات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فقد جرى اتخاذ إجراءات عاجلة ومشددة على قطاع الفنادق لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والنزلاء.

عروض متنوعة

وقال أسامة شروف، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في مجموعة جنة الفندقية: «حرصنا على طرح عروض متنوعة لاستقطاب النزلاء والزوار من داخل الدولة، وطرحنا عرضاً خاصاً لرجال الأعمال الذين يجدون صعوبة في العمل من المنزل، حيث نوفر لهم غرفة يجري تحويلها إلى مكتب مع توفير خدمات الطعام والمشروبات وذلك لمدة زمنية متفق عليها، حيث يمكن لرجال الأعمال ممارسة عملهم بكل راحة وبعيداً عن أي مصادر إزعاج».

خصومات على الإقامة للمواطنين والمقيمين

أعلنت فنادق أبوظبي قدرتها على مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك عبر تسجيل إشغالات مقبولة في إبريل ومطلع مايو الجاري، حيث تمكنت من استقطاب نزلاء من مؤسسات وشركات وجهات حكومية وطبية، مما كان له الأثر الكبير في استمرار عملها و تحقيق إشغالات مرتفعة مكنتها من مواصلة أعمالها بشكل طبيعي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية. وكشفت فنادق عن عروض تضمنت خصومات على الإقامة بها للمواطنين والمقيمين بالدولة، بينما تنتظر الموافقة لها لتشغيل مطاعمها ومرافقها عقب استيفاء جميع الاشتراطات والالتزام بالإجراءات الاحترازية.