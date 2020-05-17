220 ألف عنوان إنترنت مسجل على نطاق .ae حتى مارس 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد



بلغ عدد نطاقات الإنترنت المسجلة في نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة، «دوت أ إي» «ae.» نحو 220 ألف نطاق بنهاية مارس/‏آذار 2020، فيما بلغ عدد التسجيلات في النطاق الوطني 217 ألف نطاق في نهاية العام الماضي، وفقاً لأحدث الإحصاءات التي حصلت عليها ”الخليج 365” من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

ويعرف اسم النطاق بأنه نظام تحويل بين أسماء وأرقام عناوين المواقع على الإنترنت (IP address)، ويستخدم لتحديد مواقع أجهزة الكمبيوتر على شبكة الإنترنت، وتوفر أسماء النطاق نظاماً من عناوين سهلة الاستخدام يمكن ترجمتها من خلال DNS إلى عناوين رقمية (عنوان بروتوكول الإنترنت IP) المستخدمة من قبل الشبكة، فمثلاً: اسم النطاق مثل www.aeda.ae أسهل للحفظ من عنوان بروتوكول الإنترنتIP 66.230.200.100.

وفي ما يتعلق بعدد النطاقات العربية الحكومية الاتحادية والمحلية على «دوت إمارات»، فقد بلغ عددها نحو 1600 بنهاية مارس/‏آذار 2020، حيث لا تزال هذه النوعية من النطاقات تواجه ضعفاً في الاستخدام، نظراً لعدم إقبال الشركات على النطاقات العربية، وذلك لضعف دعم التطبيقات للنطاقات العربية بشكل عام.

وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعاً طفيفاً في عدد نطاقات الإنترنت العربية بنسبة -6% خلال 2019، مقارنة بعام 2018 بإجمالي عدد نطاقات بلغ 1590 في نهاية 2019.

وذكرت الهيئة ل«الخليج» أنها تبذل جهوداً كبيرة للتغلب على هذه المشكلات بالتعاون المستمر مع منظمة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان) لمناقشة أهم التحديات التي تعيق استخدام أسماء النطاقات وعناوين البريد الإلكتروني المكتوبة بالنص العربي، والطرق الكفيلة بتشجيع قبولها العالمي عبر المنصات والتطبيقات المختلفة للترويج لاستخدامها على نطاق أوسع.

وتأسست إدارة أسماء نطاق الإنترنت.ae عام 2007 من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كمنظم ومشغل التسجيل لاسم نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. واسم النطاق العربي.إمارات، وتتولى إدارة أسماء نطاق الإنترنت.ae، مسؤولية ضبط وتنفيذ جميع السياسات في ما يتعلق بتشغيل نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة ae. و.إمارات، إضافة إلى الإشراف على تشغيل نظام التسجيل.

ويعتبر.ae رمز النطاق العلوي لدولة الإمارات، ولكل دولة رمز نطاق علوي خاص (ccTLDs) في جميع أنحاء العالم، مثلاً «دوت أ إي ae. خاص بالإمارات، ورمز sa. خاص بالمملكة العربية السعودية، وغيرها، ويمكن العثور على قائمة النطاقات العلوية في العالم على www.iana.org/‏root-whois.

ويعد نطاق دوت إمارات.إمارات، هو اسم النطاق الدولي (IDN) لدولة الإمارات، ونظرًا لأن استخدام الإنترنت يتزايد والعالم مملوء بالعديد من اللغات والبرامج النصية المختلفة، فإن اسم النطاق الدولي يوفر طريقة جيدة للتواصل مع السوق المستهدف، بصرف النظر عن اللغة.

ويعتبر نطاق المستوى العلوي العام (gTLD) اسم نطاق المستوى العلوي المفتوح للمسجلين في جميع أنحاء العالم، مثل أسماء النطاقات التي تنتهي ب.com و.net و.org ويعد عنوان الإنترنت به.ae أو.إمارات، المسجل في دولة الإمارات جزءاً من مساحة النطاقات الوطنية للإمارات التي تنظمها إدارة أسماء النطاق.ae.

وللحصول على اسم النطاق الخاص وتشغيله لابد من القيام بما يلي:

تسجيل اسم النطاق الخاص من خلال مسجل معتمد لدى إدارة أسماء نطاق الإنترنت أو وسطائهم.

ترتيب عملية «استضافة» اسم النطاق الخاص، وتقدم خدمة الاستضافة موقع (خادم في أي مكان متصل بالإنترنت) لموقعك الإلكتروني، ويمكن لمزود خدمة الإنترنت الحالي ISP أو مزودي الخدمة الآخرين أو خدمة «الاستضافة على الشبكة» استضافة اسم النطاق الخاص، كما يقدم بعض المسجلين والوسطاء خدمة الاستضافة كجزء من خدمة اسم النطاق الخاصة بهم.

يمتاز اسم النطاق الخاص بأنه «متنقل»؛ أي أنه يمكن تشغيل الموقع الإلكتروني من أي خادم في الإمارات، أو يمكنك نقله على خادم خارج الإمارات وفق آليات محددة.