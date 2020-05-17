4 مواصفات «أيزو» لـ «الأوراق المالية»

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حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على 4 مواصفات «أيزو»، خاصة بالحوكمة المؤسسية BS 13500:2013، والابتكار ISO 56002:2019 (كأول هيئة اتحادية)، وبإدارة المعرفة ISO 30401:2018، والمشتريات المستدامة ISO 20400:2017 (كأول جهة اتحادية على مستوى الدولة) من قبل شركة «لويدز ريجيستر كواليتي أشورنس العالمية».

وكانت الهيئة قد سبق أن أعلنت مؤخراً عن حصولها على شهادة مواصفة «أيزو» إدارة المخاطر ISO 31000:2018، ليصبح إجمالي عدد مواصفات «أيزو» التي حصلت عليها منذ مطلع العام الجاري خمس شهادات مطابقة، في إنجاز يؤكد ريادتها في تطبيق أعلى المعايير العالمية.

وقال د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن «الحصول على مواصفات أيزو يعزز ثقافة الابتكار والإبداع وجودة الخدمات ويوحد أطر ومنهجيات الأنشطة ويربطها بالأهداف الاستراتيجية ومعايير الأداء وأهمها معايير الحوكمة المؤسسية». أشار إلى أن «مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تبنتها الهيئة تتيح الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة وتحقيق النمو المستدام وتشجيع الانتاجية وتحسين فعالية وكفاءة إدارة العمليات ودعم وتعزيز ثقة جميع المتعاملين والشركاء والمستثمرين».