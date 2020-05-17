شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم في السودان 99% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99% في نيسان/‏‏ إبريل مقابل 82% في الشهر السابق بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.

وقالت هذه الهيئة السودانية السبت إن «معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في نيسان/‏‏ ابريل 98,81% مقارنة ب 81,64% في آذار/‏‏ مارس بارتفاع قدره 17,17%».

(أ ف ب)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التضخم في السودان 99% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.