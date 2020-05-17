شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا والاقتصاد العالمي.. مناعة ضعيفة وخسائر فادحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الأزمة قد تستفيد منها بعض الدول التي تتمتع ببنية اقتصادية وصناعية وموارد بشرية مؤهلة لأن تكون بديلاً للشركات العالمية التي تبحث في الوقت الراهن عن أماكن بديلة لإقامة مصانعها، إلى جانب مصانعها في الصين.

في مشهد إنساني شديد التأثير يصرخ مواطن صيني بأعلى صوته، في مشادة مع مسؤول في أحد الفنادق في العاصمة بكين، نعم أنا من مقاطعة ووهان، ولكنني لم أذهب إليها منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، ولا أستطيع للأسف في الوقت الراهن العودة إلى منزلي هناك لقضاء إجازتي. مسؤول الفندق يتمسك بقوة بعدم السماح للموان بالحجز والإقامة في الفندق، والمواطن يتساءل إلى أين أذهب؟ ظل هذا المشهد عالقاً في ذهني لوقت طويل أفكر فيه بجدية.. ما السبيل لهذا المواطن؟ وماذا يمكن أن أفعل لو تعرضت للموقف نفسه؟ الفيروس هجم بشكل مفاجئ وأي مواطن في أي دولة كان يمكن أن يتعرض للموقف نفسه. إنها قصة إنسانية معبرة تصلح لرواية يمتزج فيها الخيال بالواقع المرير، ولكن الواقع أكثر تأثيراً.

تشتد وطأة هذا العدو الجديد، عند رصد آثاره الاقتصادية على ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان 1.3 مليار نسمة (20% من سكان العالم)، وثاني أكبر اقتصاد في العالم (20%) أيضاً من الناتج المح لي العالمي. الصين هي بمثابة مصنع العالم، أكبر مصدر في العالم بنحو 12.8% من إجمالي الصادرات العالمية، وثاني أكبر مستورد بنحو 11% بعد الولايات المتحدة مباشرة، حققت تطوراً اقتصادياً مذهلاً على مدى العقود الماضية، وفي السنوات الأخيرة حققت تطوراً تكنولوجياً بفضل شركة «هواوي» التي كانت سبباً مباشراً في كثير من المشاكل بين أمريكا والصين؛ بل مع بعض الدول الأوروبية، لكنها تقف عاجزة على الرغم من ذلك في مواجهة انتشار الفيروس، باعتراف الرئيس الصيني. هذه أكبر أزمة تواجهها بلاده منذ تأسيس الحزب الشيوعي عام 1949، تداعياتها تفوق كثيراً فيروس «سارس» عام 2003، فالصين لم تعد كما كانت، فقد أصبحت تحتل المرتبة الثانية اقتصادياً بدلاً من المركز السادس، وتضاعف تأثيرها في الاقتصاد العالمي كثيراً.

الخسائر تقل إلى نحو نصف تريليون دولار في أفضل التقديرات في حال التوصل إلى علاج ومحاصرة الفيروس مع بداية فصل الصيف، واقتصار آثاره على الربع الأول، ويفقد معدل النمو في الاقتصاد العالمي نحو نصف في المئة من معدل النمو المتوقع، أما إذا فشلت المحاولات الحثيثة الراهنة، فقد يتكبد الاقتصاد العالمي تريليون دولار خسائر بخفض معدل النمو العالمي بنسبة 1.5%.

يكفي أن نشير إلى أن توقف المصانع في منطقتي ووهان وهونان اللتين تمثلان بؤرة ظهور وانتشار الفيروس في الصين، بمثابة ضربة قوية للصناعة الصينية؛ إذ تعد المنطقتان مركز الصناعة الرئيسي وتستحوذان على نحو 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين.

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تزايد حجم البطالة

ثمة توقعات بتراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى معدل له منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، ليسجل 4% في الربع الأول، و5.5% في نهاية العام. ووفقاً لدراسة حديثة لشركة Dun & Bradstreet حول حجم تأثير فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي، فإن أكثر المناطق تضرراً بالفيروس في الصين مسؤولة عن 90% من الأعمال التجارية في البلاد، حيث يوجد بها أكثر من 50 ألف شركة وفرع لشركات أجنبية، ويعمل بها نصف العمالة في الصين، وتمثل 48% من حجم المبيعات الصينية، كما أن هناك 51 ألف شركة في العالم لها علاقة من الدرجة الأولى مع موردين صينيين في المناطق الموبوءة، إضافة إلى 5 ملايين شركة حول العالم لها علاقة غير مباشرة مع موردين صينيين في تلك المناطق.

أكثر القطاعات الاقتصادية تأثراً، هي الخدمات على مستوى حركة الطيران والسياحة والنقل، إلى جانب الصناعة وسلاسل القيمة المضافة التي تعطلت، بفعل إغلاق عدد كبير من المصانع في الصين، وستكون لذلك تداعيات سلبية على حركة التجارة العالمية بطبيعة الحال.

في الصين تأثر قطاع الخدمات بنسبة 28%، يليه البيع بالجملة بنسبة تجاوزت 21%، ثم التصنيع ب15%، فالتجزئة ب11.5%. الصين كما هو معلوم، تعد مركزاً مفضلاً لمعظم الشركات العالمية، وهو ما ينعكس بدوره على بعض الدول التي لديها عدد كبير من الشركات في الصين.

تتضاعف المخاوف من تعاظم التداعيات السلبية في حال فشل السيطرة على الفيروس مع اقتراب أشهر الصيف، لاسيما أن التوقعات بالتوصل إلى علاج قد تستغرق عاماً، وفي أفضل الأحوال 6 أشهر، وأن يكون تأثيره كبيراً في الاقتصاد العالمي. ووفقاً لتقرير نشرته «وول ستريت جورنال» يرصد اقتصاديون وبنوك استثمار عالمية، حالة من الاضطراب تسود المشهد في ما يتعلق بالمستقبل والنتائج المترتبة على تعطل عجلة الإنتاج في الصين، والآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي، لاسيما بعد أن تأثرت حركة السياحة العالمية والطيران بشدة، فقد خسرت نحو 377 مليار دولار مرة واحدة، بعد أن خسرت السائحين الصينيين، وتتزايد المخاطر والآثار يوماً بعد آخر في هذا القطاع، إضافة إلى تراجع أسعار النفط بنحو 16%، وتعرض كثير من المصانع لمشكلات بسبب إغلاق مصانعها في الصين، وهو الأمر الذي كلف خسائر بالمليارات لشركة «أبل» الأمريكية، إلى جانب عدد من مصانع السيارات، والملابس الجاهزة، وغيرها، ولكن كما يقول المثل العربي «مصائب قوم

عند قوم فوائد»، فإن هذه الأزمة قد تستفيد منها بعض الدول التي تتمتع ببنية اقتصادية وصناعية وموارد بشرية مؤهلة لأن تكون بديلاً للشركات العالمية، التي تبحث في الوقت الراهن عن أماكن بديلة لإقامة مصانعها إلى جانب مصانعها في الصين، بعد أن أوضحت الأزمة أن الاعتماد على الصين وحدها كمصنع للعالم واختيارها كمقر لمصانع الشركات العالمية الكبرى لم يعد كافياً، ويحتوي على مخاطر جمة. ووفقاً للدارسة المشار إليها سابقاً، فقد رشحت عدد من الدول التي يمكنها أن تمثل بديلاً مناسباً كمراكز لسلاسل القيمة، ومن بينها البرازيل وتشيلي والمكسيك، خاصة أن فيروس كورونا لم يصل إلى أي من دول أمريكا اللاتينية.

وفي هذا الإطار تجب الإشارة إلى أهمية تنفيذ رؤية مصر التي من شأنها أن تضع مصر في مكانها المناسب على خريطة سلاسل القيمة والإمداد في جذب الاستثمارات الصناعية، لاسيما أن موقعها الجغرافي على المستوى الديموغرافي، حيث نسبة الشباب ما بين 18 و35 سنة، تتجاوز 50 مليون نسمة، في ظل الاهتمام بتسويق المنطقة الاقتصادية في القناة والتطور في مناخ وبيئة الأعمال.

* رئيس تحرير «الأهرام الاقتصادي»