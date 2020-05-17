الجمعية التعاونية الاستهلاكية

حسن إبراهيم سعدي الريس *

يجب ألا تكون هناك منافسة بين الجمعيات وإنما العمل في إطار تكاملي، والبحث في دمجها. ولا بد من البحث أيضاً في إمكانية إتاحة عضوية الجمعيات للمقيمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من المستهلكين.

قبل بضعة سنوات أصبحت الهيئات الإدارية لكافة الجمعيات التعاونية تحت إشراف وزارة الاقتصاد، من أجل دعم هذا القطاع في سعيه لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعديل وتحديث لوائحه.

تواجه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منافسة مستمرة من بعض متاجر الهايبر ماركت الكبيرة المعروفة على مستوى العالم، والتي يمكن أن تؤثر في استمرارية عمل الجمعيات التعاونية. إن هذه التحديات ليست إقليمية فحسب؛ بل إنها دولية أيضاً عبر اتباع أسلوب التقنيات الحديثة للبيع، مما أجبر تلك الجمعيات إما على العمل بخسارة، وإما على الاندماج مع جمعيات مشابهة بغرض تشكيل شراكات أقوى.

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يجب على الهيئات الإدارية والتنظيمية تقبّل حقيقة أنه بالنظر للمنافسة والتطور التكنولوجي المستمر في مجال بيع المنتجات الاستهلاكية، فإن اللوائح الحالية للجمعيات التعاونية لا توفر أفضل حل في الوقت الحالي، مع الاستمرار في الاعتماد على بعض الأسس القديمة. ومن الضروري النظر في تعديل هذه اللوائح خلال فترة قصيرة، من أجل توفير الدعم ومبادرات جديدة.

ويجب ألا تكون هناك منافسة فيما بين الجمعيات التعاونية المحلية، وإنما العمل في إطار تكاملي وربما البحث في دمجها. يمكننا بالأخص على ضوء التحديات الحالية، خلق فرصة أفضل للنمو والتنافس مع متاجر الهايبر ماركت الكبرى ذات الامتدادات العالمية.

كذلك لا بد من البحث في إمكانية إتاحة عضوية الجمعيات للمقيمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من المستهلكين.

وتشمل فوائد الدمج الآتي: تشكيل كيانات أكبر وأقوى، وزيادة الكفاءة وتشارك الخبرات، وتقديم ميزانيات عمومية أقوى، وتشارك المواهب الإدارية، وخفض التكاليف على كافة المستويات (بما في ذلك اليد العاملة)، واستكمال وتنويع المنتجات وعرض أسعار أفضل (التنافسية)، وتوزيع أفضل للحصص والأرباح مع نهاية العام، وزيادة نقاط البيع، إضافة إلى العديد من المنافع الأخرى.

يجب أن تعود عمليات الدمج في النهاية بالنفع على المساهمين والمستهلكين. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية، يجب تعديل اللوائح لتشمل عملية التصويت، بحيث يكون لكل حصة صوت واحد، وذلك بخلاف الوضع الحالي، حيث إن لكل فرد صوت واحد، بالنظر إلى أنه من المستحيل الحصول على موافقة اعتماداً على عدد أصوات الأفراد، لكن يمكن الحصول عليها اعتماداً على عدد أصوات الحصص.

وعلى ضوء المنافسة الدولية الحالية، هناك ضرورة لإجراء تغييرات تسمح بزيادة الاستثمار في التسويق والكفاءة والتنويع، وهو أمر لم يعد من الكماليات؛ بل من الضروريات.

* خبير مصرفي