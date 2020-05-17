شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا بحاجة لاتحاد مالي مؤقت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

لم يجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصواب، عندما قال في اجتماع عقده مؤخراً مع زعماء الاتحاد الأوروبي، إن حالة الطوارئ التي فرضها «كوفيد 19» قد أوصلت الاتحاد الأوروبي إلى لحظة مواجهة الحقيقة. فأوروبا ككيان موحد، لم تكن مستعدة بأي شكل لمواجهة الأزمة.

لقد كان الضعف الهيكلي للاتحاد الأوروبي واضحاً منذ سنوات. هناك اتحاد نقدي بدون اتحاد مالي. وعندما تتعرض البلدان منفردة لضغوط اقتصادية، لا يمكنها تكييف السياسة المالية لتناسب احتياجاتها الخاصة، كما هو الحال في الولايات المتحدة، ولا يمكنها الاعتماد على الدعم المالي التلقائي من دول الاتحاد الأخرى التي تعاني نفس المشكلة. من هنا، فإن الوباء يزيد الضغوط ويعمق نقاط الضعف تلك.

والحل في إنشاء هيكلية عمل مالية كبيرة وجريئة بما يكفي، للتحرك في هذه الظروف الاستثنائية، لكنها في الوقت نفسه محدودة بما يكفي لتهدئة المخاوف من اتحاد مناقلات مالية دائم، اتحاد يضع اقتصادات مثل ألمانيا في مأزق، بسبب تجاوزات مالية تقع فيها دول مثل إيطاليا. ويجب ألا يكون هذا الحل الشامل والمؤقت، مستحيلاً، ولا يزال تحقيق التقدم على هذا الصعيد بطيئاً جداً.

ويتركز الحديث حتى الآن على خطوات أصغر. فقد اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لين، إنشاء صندوق تعويضات بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار)، ولكن يبدو أن هذا الرقم الكبير يفترض وجود استثمارات خاصة مصدرها الضمانات والدعم الرسمي في شكل قروض. ويحتاج الاتحاد الأوروبي إلى حشد أموال عامة أكثر بكثير من تريليون يورو، كما يحتاج إلى توزيع منح مباشرة، وليس قروضاً. فالدول التي تتعرض لضغوط كبيرة عاجزة عن الاستمرار في دوامة منح القروض.

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وقد وفر البنك المركزي الأوروبي فرصة لالتقاط الأنفاس من خلال الوعود التي أطلقها، حول دعم منظومة «اليورو» عبر إطلاق برنامج جديد لشراء السندات. ولكن إلى أي مدى يمكن للبنك المركزي الأوروبي اتباع هذه السياسة دون التعرض لانتقادات بسبب تجاوز صلاحياته التي تم تقييدها بشدة، في ظل معاهدات الاتحاد الأوروبي. وقد أعربت المحكمة الدستورية الألمانية مرة أخرى، عن تحفظات قوية، وطلبت من البنك المركزي تبرير برامجه. هذا يعني عدم الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي للقيام بكل ما يتطلبه الأمر، طالما كان ذلك مطلوباً، ولا بد من البحث على جناح السرعة في هيكلية مالية جديدة بحجم التهديدات التي يفرضها الفيروس وتبعاته على الاقتصاد.

من هنا ربما تكون اللحظة لبدء المرحلة التالية من التكامل السياسي الأوروبي قد حانت. وإن لم يكن في مثل هذه الظروف فمتى إذاً؟

المشكلة هي أن ذلك لا يزال مستبعداً حتى هذه اللحظة على الأقل، وكل المحاولات قد تكون غير مثمرة. فمنسوب الارتياب الشعبي في أهمية التكامل السياسي في الاتحاد الأوروبي كان مرتفعاً قبل ظهور الفيروس الجديد، ولن يتراجع بسبب الوباء. ولا شك في أن تمرير أجندة عمل اتحادية متسرعة في هذه الظروف من شأنه أن يؤجج المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي، وهو آخر ما تحتاجه أوروبا.

ولذا، فإن الاستجابة المؤقتة الصارمة هي الأكثر عقلانية. ينبغي منح هيئة جديدة أو قائمة أصلاً في الاتحاد الأوروبي، سلطة إصدار القرارات المالية، كأن تكون إصدار سندات بقيمة تريليوني يورو كسندات الطوارئ ضد الجائحة، لدعم تقديم الخدمات المشتركة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يتناسب مع عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي. وتعمل هذه الهيئة على صرف المنح للدول الأعضاء باستخدام صيغة تعتمد على معايير قياس شدة التأثر بالوباء، محسوبة على أساس انخفاض الناتج المحلي وارتفاع معدلات البطالة.

ولا بد من أن تواجه قرارات الهيئة مقاومة سياسية، وتخضع لجدل ومناقشات دستورية، وهذا أمر طبيعي تنبغي معالجته بوضوح، لكن قناعة كل الأطراف بأن الدافع وراء تلك الهيئة وقراراتها كان الوباء نفسه وليس الأهواء السياسية، ستضمن نجاحها في تأدية المهمة.

ويمكن للحكومات التي كانت منضبطة مالياً قبل حالة الطوارئ، الحصول على مزيد من القروض الآن. أما الحكومات التي تجاوزت سقف الاقتراض لعدة سنوات، فتمنح خيارات أقل. صحيح أن هذه الأزمة لم تكن متوقعة، لكن على الحكومات أن تختار ما إذا كانت ستبني قدرة مالية للتعامل مع حالة الطوارئ المقبلة.

وإذا كان التضامن الأوروبي يعني أي شيء، فمن المؤكد أنه يجب أن يعني المساعدة المتبادلة السخية في ظل ظروف فظيعة مثل هذه. ولكي تكون هذه المساعدة فعالة، يجب أن تكون كبيرة وتقدم على شكل منحة بحجم المحنة الحالية.

لقد خطى البنك المركزي الأوروبي الخطوة المناسبة بعد تردد، ويجب على الحكومات الأوروبية أن تعد بما لا يقل عن ذلك.