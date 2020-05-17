«الشارقة الإسلامي» يُنظم ورشة توعوية للوقاية من «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



في إطار حرصه على التوعية بالاشتراطات الصحية الواجب اتخاذها في مقر العمل، استضاف مصرف الشارقة الإسلامي مُؤخراً، ورشة توعوية افتراضية عبر منصته في «انستجرام لايف» الدكتور عادل السجواني، أخصائي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعضو الفريق الوطني للتوعية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بخصوص الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمنع الإصابة بالفيروس.

ووجه حسن البلغوني، مدير الاتصال المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي، الشكر الجزيل لخط الدفاع الأول تقديراً لجهود كافة الفرق والكوادر الطبية وكل العاملين في القطاع الصحي في دولة الامارات، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، الذين يعملون على مدار الساعة، باذلين أقصى جهودهم وطاقتهم لحماية وخدمة كل إنسان يعيش ويعمل على أرض الإمارات.

وقال الدكتور عادل السجواني: «ننصح موظفي وعملاء البنوك بأهمية اتباع الإجراءات والتدابير الوقائية الرئيسية التي أعلنتها وزارة الصحة وتنمية المجتمع وعممتها على كافة قطاعات العمل ومن بينها قطاع المصارف، من ضرورة الالتزام بلبس القفازات والكمامات مع المحافظة على التباعد الجسدي، ومداومة غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب التلامس المباشر.