الصين تطالب أمريكا بوقف «قمع» هواوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت بكين الولايات المتحدة السبت، إلى وضع حد «للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية» بعدما أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة لمراقبة الصادرات من أجل تقليص حصول المجموعة العملاقة للاتصالات على أشباه النواقل.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: إن الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية، مؤكدة على أن أعمال ترامب تدمر الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت الجمعة، سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي التي تعتبرها «تهديداً للأمن القومي» على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان: إن هذا الإعلان يعيق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير.

وأعلنت الوزارة أنها استهدفت بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي طُورت مباشرة بفضل الدراية الأمريكية في البرمجيات والتكنولوجيا، وتتعرض هواوي لضغوط كبيرة من واشنطن التي ضغطت على حلفائها في جميع أنحاء العالم لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة، مثيرة مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين إن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني «المرحلة 1» الذي جرى التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني لم ينهر، وإن كلا البلدين ما زالا يعملان على تطبيقه، لكن الرئيس دونالد ترامب أضاف أنه ليس «متيماً» بالاتفاق.

وقال لاري كودلو للصحفيين في البيت الأبيض إن اتفاق التجارة «مستمر»، وذلك بعد يوم من تلويح ترامب بأنه قد يقطع العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كان ترامب قال في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس بثت يوم الخميس إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة حيال فشل الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا، وإن الجائحة ألقت بظلال على اتفاق التجارة مع بكين الذي يعتبره إنجازاً كبيراً. (وكالات)