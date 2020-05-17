تداولات «الهامش» تتراجع 16% إلى 362.6 مليون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داوود



تراجعت قيمة تداولات المستثمرين بالهامش في سوقي دبي وأبوظبي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 16.3%، لتصل إلى 362.6 مليون درهم (بيعاً وشراء)، مقارنة مع 433.3 مليون درهم في الأسبوع الذي سبقه، وذلك وفقاً لتحليل ”الخليج 365” على تقرير الهامش في السوقين.

وبحسب التحليل، تراجعت كميات الأسهم المتداولة بتسهيلات الهامش خلال الأسبوع ما بين 10 و14 مايو بنسبة 11.9% إلى 468.44 مليون سهم، مقارنة مع 531.7 مليون سهم في الأسبوع ما بين 3 و7 مايو 2020.

وغلب الطابع الشرائي على تعاملات المستثمرين باستخدام «الهامش»، حيث بلغ اجمالي قيمة المشتريات خلال الأسبوع (10-14 مايو) نحو 207.4 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 155.5 مليون درهم، ما يشير إلى تركز استخدام نظام تسهيلات الهامش على عمليات الشراء أكثر من التسييل.

واستحوذ سوق دبي المالي على الجزء الأكبر من تداولات الهامش خلال الأسبوع الماضي (10-14 مايو)، حيث بلغت حصة السوق من إجمالي قيمة تداولات الهامش ما نسبته 82.8% بنحو 300 مليون درهم، فيما بلغت حصته من الكميات المتداولة بالهامش نحو 92% بما يعادل 431.6 مليون سهم.

وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات بالهامش بقيمة 62.53 مليون درهم، فيما بلغت الكميات المتداولة بالهامش نحو 36.85 مليون سهم.

وتصدرت «الاتحاد العقارية» قائمة الشركات الأكثر تداولاً باستخدام نظام تسهيلات الهامش، بنحو 54.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 54.5 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 35.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 24.5 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» 14.57 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» و«أبوظبي الأول» بنحو 13.1 مليون درهم لكل منها، ثم «جي إف إتش» 12.5 مليون درهم.

وسجلت الأسهم إجمالي سيولة أسبوعية بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 968.4 مليون درهم في دبي، و557.7 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 984.5 مليون سهم، توزعت بواقع 813.9 مليون سهم في دبي، و170.6 مليون سهم في أبوظبي،

والتداول بالهامش هو تمويل شركة الوساطة لنسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها بالهامش، بضمان الأوراق المالية ذاتها، أو أي ضمانات أخرى في الحالات الواردة حصراً في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتلتزم شركة الوساطة بألا تتجاوز الأموال المخصصة للتداول بالهامش من قبل شركة الوساطة نسبة 300% من مجموع رأس المال الأساسي، ومبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للعميل الواحد عن نسبة 10% من الأموال المخصصة للتداول بالهامش، وألا يقل الهامش الأولي عن نسبة 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، وألا يقل هامش الصيانة عن نسبة 25% من القيمة السوقية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.