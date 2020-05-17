«الاستثمارات العامة» يشتري حصصاً فــي شركـات أمريكيــة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اشترى حصص أقلية في شركات أمريكية كبرى مستغلاً ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويبين الإفصاح الذي نشر الجمعة أن الصندوق اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينج وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي جروب وأخرى بقيمة 522 مليون دولار أيضاً في فيسبوك وحصة قيمتها 495.8 في ديزني بقيمة 487.6 في بنك أوف أمريكا. كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريباً في ماريوت وحصة صغيرة في باركشير هاثاواي. كما أوضح أن لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في «بي.بي» النفطية. (رويترز)

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