تخفيض التصنيفات الائتمانية للمنتجين يقوض خطط مواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدو وكالات التصنيف الائتماني العالمية في عجلة من أمرها لتقييم وتصنيف الاقتصادات المنتجة للنفط والغاز في الظروف الحالية وعند الأسعار السائدة، الأمر الذي قد يفاقم من التحديات المالية، ويرفع من كلف التمويل والحصول عليها.

ويقول تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي، إن اقتصادات المنتجين والمستوردين تواجه نفس التحديات الاقتصادية في الوقت الحالي؛ حيث تأثرت كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية نتيجة الإغلاق وتراجع الطلب العالمي على مختلف السلع والخدمات.

وأشار التقرير إلى عجز الأداء المالي والاقتصادي عالمياً عن التعامل بكفاءة مع التطورات المتسارعة المحيطة ب«كوفيد 19» التي زادت من المخاطر المالية، نتيجة انهيار أسعار النفط، وتراجع الطلب العالمي على الوقود بواقع الثلث، وكان لذلك تأثيرات على العوائد وقدرات الدول على الوفاء بديونها، والحصول على مزيد من التمويل ضمن كلف مقبولة، مما يعني أن تخفيض التصنيفات الائتمانية لاقتصادات المنتجين لا يتناسب والظروف المحيطة، ولا يعكس الوضع الحقيقي للمراكز المالية لهذه الدول.

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ولاحظ التقرير تباين تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني خلال الأيام الماضية ما يعكس صعوبة تقييم الوضع القائم والمتوقع لاقتصادات الدول. يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه وكالة «موديز» النظرة المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقر إلى نظرة سلبية، تبعاً للتراجع المتوقع في الإيرادات بواقع الثلث خلال العام الحالي. ومع افتراض سعر البرميل عند متوسط 35 دولاراً في 2020، واحتمال ارتفاعه إلى 45 دولاراً في 2021، سيتسع العجز المالي ليصل إلى 12% من الناتج المحلي في 2020، ومن جهة أخرى أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها المستقر للمملكة العربية السعودية، نظراً لإيجابية الميزان والاحتياطات المالية القوية.

وعلى الرغم من أهمية التصنيفات الائتمانية لاقتصادات المنتجين والمستوردين والشركات العالمية الكبرى، فإنها تبدو معاكسة للظروف القائمة، وخالية من أية قيم مالية واقتصادية مضافة، وتحمل في طياتها المزيد من القيود المعيقة لقدرة الاقتصادات والشركات على الخروج بأقل الخسائر المالية والاقتصادية من هذه الأزمة التي فرضتها جائحة «كورونا».

وجدير بالذكر أن التقلبات السريعة التي تشهدها أسواق الطاقة قد تنعكس إما إيجاباً أو سلباً على اقتصادات المنتجين والمستوردين بشكل يومي، وتُظهر هذه الأسواق قفزات ارتداد سريعة قد تمكّنها من العودة إلى مستوى مالي واقتصادي آمن قبل صدور التقرير التالي لوكالات التصنيف الائتماني.