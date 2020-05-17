زيادة حادة في إفلاس الشركات الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد عدد حالات إفلاس الشركات الأمريكية زيادة قوية قدرها 26% خلال الشهر الماضي، مع تداعيات فيروس كورونا.

وبحسب بيانات معهد الإفلاس الأمريكي، الجمعة، فإن هناك 560 طلباً للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس بالولايات المتحدة خلال أبريل/ نيسان الماضي بزيادة 26% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية للمعهد «إيمي كواكنبوس»: «الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الكونجرس والإدارة الأمريكية لمساعدة الأفراد والشركات على تجاوز الصدمة الاقتصادية الأولية التي سببها الوباء من المحتمل أن تكون قد أوقفت تسجيل طلبات أكثر للإفلاس حتى الآن».

وتابعت: «مع استمرار تصاعد التحديات المالية وسط هذه الأزمة، من المؤكد أن الإفلاس سيوفر ملاذاً آمناً مالياً من العاصفة الاقتصادية».

ويأتي اتجاه الشركات الأمريكية إلى إعلان إفلاسها مع تراجع حاد للطلب وسط أوامر البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا.

وهذا الأسبوع أعلنت متاجر «جايه سي بينني» في ألينوي عن تقدمها بطلب الحماية من الدائنين.